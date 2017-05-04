Китайский рынок акций закрылся на 3-месячных минимумах, акции Гонконга немного снизились

Китайские фондовые индексы расширили потери в четверг и завершили торги на трехмесячных минимумах, поскольку исследование, указавшее на замедление роста активности в секторе услуг страны, вызвало обеспокоенность по поводу усиливающихся экономических рисков.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,3 процента до 3.404,39 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял те же 0,3 процента и закрылся на отметке 3.127,37 пункта.

Активность в секторе услуг Китая в апреле росла самыми медленными темпами почти за год, так как беспокойство об ослаблении роста экономики ударило по деловой уверенности, несмотря на снижение ценового давления, показали результаты частного исследования, опубликованные в четверг.

Эти данные перекликаются с результатами официального исследования, которые были опубликованы в воскресенье и также указали на замедление роста активности в производственном секторе и секторе услуг Китая.

Настроения участников рынка ухудшились и в связи с тем, что регулятор ценных бумаг в среду пообещал активизировать усилия, направленные на предотвращение и контроль финансовых рисков, в преддверии съезда Коммунистической партии Китая во второй половине 2017 года.

Большинство секторов рынка сдали позиции вслед за акциями сырьевых и энергетических компаний на фоне повсеместной распродажи на сырьевом рынке.

Банковские акции продолжили оказывать давление на рынок - индекс, отслеживающий бумаги крупнейших кредиторов страны, закрылся вблизи девятимесячного минимума.

Фондовые индексы Гонконга также немного снизились по итогам сегодняшних торгов, но рост акций индексного тяжеловеса HSBC Holdings во многом компенсировал понижательное давление в связи со вчерашним заявлением ФРС США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,1 процента до 24.683,88 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 0,8 процента, закрывшись на отметке 10.088,02 пункта.

Накануне вечером ФРС ожидаемо сохранила диапазон ключевой ставки на уровне 0,75-1,00 процента, отметив, что не придает большого значения слабому экономическому росту в первом квартале и подчеркнув хорошее состояние рынка труда, что может говорить о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в июне.

Большинство секторов ушли в минус, возглавляемые акциями сырьевых компаний и производителей ПО. Бумаги Tencent подешевели на фоне фиксации инвесторами прибыли после роста до рекордных максимумов в предыдущую сессию.