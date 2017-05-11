Китайский фондовый рынок восстановил потери, акции Гонконга в плюсе

Акции Китая восстановили потери, завершив торги четверга на положительной территории, так как настроения поддержали ожидания вливания средств центробанком в рамках механизма среднесрочного кредитования (MLF) в пятницу.
Индекс крупнейших компаний, зарегистрированных на бирже в Шанхае и Шеньчжэне, CSI300 вырос на 0,6 процента до 3.356,65 пункта, индекс Shanghai Composite - на 0,3 процента до 3.061,50 пункта.
Народный банк Китая запросил информацию о спросе на MLF у ряда коммерческих банков и, как ожидается, осуществит вливание средств в рамках механизма в пятницу.
Несмотря на отсутствие подробностей, ожидания о повышении объема ликвидности воодушевили инвесторов.
Лучшую динамику в четверг показали индекс недвижимости и инфраструктурные акции.
Однако индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, продолжает удерживаться вблизи минимума 27 месяцев.
Акции Гонконга также закрылись в плюсе.
Индекс Hang Seng прибавил 0,4 процента до 25.125,55 пункта, индекс China Enterprises вырос на 0,3 процента до 10.257,63 пункта.