Акции Китая, Гонконга закрылись в минусе из-за политической нестабильности в США

Китайский фондовый рынок снизился вслед за другими азиатскими биржами в четверг, поскольку политическая нестабильность в Вашингтоне оказала давление на Уолл-стрит и ослабила аппетит к риску на глобальных рынках.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, опустился на 0,3 процента до 3.398,11 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite потерял 0,5 процента и закрылся на отметке 3.090,14 пункта.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Dow пережили самое сильное падение с 9 сентября на фоне угасания надежд инвесторов на снижение налогов и другие благоприятные для бизнеса политические инициативы после сообщений о попытке вмешательства президента США Дональда Трампа в федеральное расследование.

Политический кризис поставил под сомнение будущее экономических инициатив Трампа.

"Инвесторам нужно соблюдать осторожность после недавнего ралли, поскольку коррекция рынка в среднесрочной перспективе ещё не закончена", - пишет аналитик Founder Securities Чжао Вэй.

Основные секторы во главе с инфраструктурным и сырьевым завершили торги в минусе.

Сектор недвижимости повысился после данных, согласно которым цены на жильё в Китае выросли на 0,7 процента в апреле вопреки ужесточению ограничений, направленных на борьбу со спекулянтами.

Акции Гонконга завершили сессию четверга в минусе, также из-за политического кризиса в США.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,6 процента до 25.136,52 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, потерял 1,1 процента, закрывшись на отметке 10,271.35 пункта.

Практически все секторы завершили торги на отрицательной территории во главе с промышленным и финансовым.

Напротив, акции IT-компаний выросли, возглавляемые 1,5-процентным повышением бумаг Tencent Holdings.