Годовые продажи легковых автомобилей в Великобритании в мае выросли на 1,6%

Продажи легковых автомобилей в Великобритании в мае увеличились на 1,6% в годовом выражении после сокращения более чем на 10% месяцем ранее. Об этом говорится в отчете Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Согласно информации, в прошлом месяце в стране было зарегистрировано 150,070 тыс. новых машин, что является максимумом с 2021 года для этого месяца. В то же время по сравнению с допандемийным 2019 годом регистрация новых машин упала на 18,3%.

Продажи транспортных средств с дизельным двигателем снизились на 15,5% - до 7,792 тыс., с бензиновым - на 12,5%, до 71,291 тыс.

При этом реализация электромобилей (без учета гибридов) увеличилась на 25,8%, до 32,738 тыс., а их доля в общих продажах составила 21,8%. Совокупная доля электромобилей, включая гибриды, составила 47,3% всего рынка.

Самыми популярными моделями в мае стали Ford Puma (3,695 тыс.), Kia Sportage (3,256 тыс.) и Nissan Qashqau (3,088 тыс.).