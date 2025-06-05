В Украине экспорт молочных продуктов превысил импорт вдвое в 2024 году

Украина в 2024 году экспортировала 118 тыс. тонн молочной продукции, что почти вдвое превысило импортные поставки, объем которых достиг 60 тыс. Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока (АПМ).

"Несмотря на военные потери, прицельные обстрелы и уничтожения, вынужденную новую волну закрытия и релокации хозяйств из пораженных войной регионов, изнурительные блэкауты и рекордную жару июня-сентября 2024 года, из-за которых более 50% промышленных ферм существенно просели в надоях, - молочная отрасль Украины продемонстрировала существенные достижения", - отметили в отраслевой ассоциации.

Поголовье коров в промышленном секторе по состоянию на 1 января 2025 года выросло на 1% против предыдущего периода.

По данным ассоциации, в прошлом году более 90% молока-сырья, поступившего на переработку, было получено из промышленных хозяйств.

Относительно среднего потребления молочных продуктов в Украине, то аналитики отметили в 2024 году рост на 4% - 209,3 кг/чел, если сравнить с предыдущим и довоенными годами.

Экспорт молочных продуктов в прошлом году составил 118,02 тыс. тонн, а денежная выручка - на $296,81 млн (+16% к 2023 году и +20% к 2021 году).

В пятерку крупнейших экспортных категорий вошли сухое и сгущенное молоко - 25%, сыры - 18%, сливочное масло - 16%, казеин - 14% и мороженое - 14%.

В прошлом году в Украину поставили 60,27 тыс. тонн молочных продуктов на сумму $290,34 млн, в частности, 78% импорта пришлось на сыры. В денежном эквиваленте сумма поставок выросла на 10% к 2023 году, но снизилась на 24% к 2021 году.