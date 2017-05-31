Акции Китая выросли, Гонконг завершил торги с нулевой динамикой

Китайский фондовый рынок завершил торги ростом в среду, однако изначальный подъём сошёл на нет, поскольку инвесторы оценивали, как новые торговые правила скажутся на продаже больших объёмов акций.

Индекс "голубых фишек" CSI300 закрылся ростом на 0,4 процента, на уровне 3.492,88 пункта, а индекс Shanghai Composite прибавил 0,2 процента до 3.117,18 пункта.

За май SSEC потерял 1,2 процента, завершив в минусе третий месяц подряд, а CSI300 подскочил на 1,6 процента.

Оба основных индекса выросли в начале торгов, поскольку инвесторы приветствовали новые меры правительства, ограничивающие "интенсивные" распродажи акционеров, однако изначальная эйфория быстро улетучилась, когда инвесторы задумались о побочных эффектах новых правил.

В течение дня настроения инвесторов укрепились благодаря результатам официального исследования, показавшим, что производственный сектор Китая рос в мае быстрее, чем ожидалось.

Тем временем, акции Гонконга завершили торги среды малоподвижной динамикой, однако май стал пятым месяцем роста для рынка.

Оба основных индекса - Hang Seng и China Enterprises - снизились на незначительные 0,2 процента, до 25.660,65 и 10.602,97 пункта, соответственно.

За май Hang Seng вырос на 4,2 процента, а HSCE прибавил 3,7 процента.

Динамика секторов была смешанной.

Акции потребительского сектора выросли, но сектор IT и сырьевые акции снизились.