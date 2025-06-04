Последнее обновление: 04.06.2025 18:09

БЖД похвасталась запуском нового цифрового маршрута в рамках проекта ИНТЕРТРАН

Белорусская железная дорога (БЖД) похвасталась запуском нового цифрового маршрута в рамках проекта ИНТЕРТРАН.

Как сообщает пресс-центр БЖД, из китайского порта Шанхай груз в контейнерах (автомобильные комплектующие) в адрес СЗАО «БЕЛДЖИ» следовал в рамках интермодальной перевозки через «Большой порт Санкт-Петербурга» и далее железнодорожным транспортом в Беларусь. Полносоставный контейнерный поезд прибыл на станцию Жодино 4 июня 2025 года.

«Белорусской железной дорогой обеспечено проследование данного поезда полностью в цифровом формате, что позволило ускорить перевозочный процесс и организовать электронное взаимодействие с таможенными органами», - говорится в сообщении.

В основе проекта ИНТЕРТРАН лежит идея создания бесшовной среды информационного взаимодействия оператора морской линии, железнодорожных перевозчиков, таможенных органов, грузоотправителей и грузополучателей при осуществлении интермодальной перевозки с оформлением электронных документов.



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