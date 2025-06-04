Чехия подписала контракт с корейской компанией на строительство нового блока АЭС «Дукованы»

Чехия подписала контракт с корейской компанией Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) на строительство нового блока атомной электростанции «Дукованы».

По информации чешских медиа, это произошло после сегодняшнего вынесения Высшем административным судом постановления, отменяющего запрет, препятствовавший подписанию.

Изначально подписание договора должно было состояться в прошлом месяце, но Краевой суд в Брно заблокировал процесс по иску французской компании EDF, проигравшей тендер.

Французы пожаловались на результаты тендера в Антимонопольный комитет Чехии. Они оспорили победу корейской компании, приведя несколько аргументов. Одним из ключевых моментов стал конфликт между корейской фирмой и американской компанией Westinghouse. Компании ведут затяжной спор по поводу прав собственности на технологию: США как первоначальный владелец запретили ее экспорт за пределы Кореи. Непосредственно в разгар конфликта с американской фирмой корейцы приняли участие в чешском тендере и выиграли его, что и оспорила французская компания EDF.

Правительство подготовилось к подписанию контракта с KHNP так, чтобы это можно было сделать сразу же, сообщил сегодня премьер-министр Чехии Петр Фиала, который подтвердил факт подписания документа.

Строительство первого блока АЭС «Дукованы» должно быть завершено в 2036 г. Проект станет крупнейшей инвестицией Чехии в новейшей истории. На данный момент стоимость строительства двух реакторов составляет по текущим ценам 407 млрд крон (€16,3 млрд).