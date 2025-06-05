МВФ прогнозирует снижение темпов роста ВВП Кыргызстана в 2025 году до 6,8%

Международный валютный фонд прогнозирует снижение в 2025-м темпов роста ВВП Кыргызстана до 6,8%. Такие выводы получены после завершения ежегодных консультаций с республикой.

В МВФ отмечают, что в 2022-2024 годах рост ВВП Кыргызстана составил 9%, инфляция вернулась к целевым показателям, а государственный долг снизился до 36,6% ВВП.

В этом году ожидается постепенное замедление темпов роста до 6,8%, а в среднесрочной перспективе — до 5,25% в год. В МВФ озвучили причинами нормализацию реэкспортной торговли и снижение внутреннего спроса. При этом, согласно прогнозу, инфляция останется стабильной при условии сохранения осмотрительной денежно-кредитной политики.

Кыргызстану рекомендуется восстановить политические и финансовые резервы для защиты от внешних шоков; повысить устойчивость бюджета за счет сокращения налоговых льгот и субсидий; сохранить независимость денежно-кредитной политики; усилить структурные реформы, включая антикоррупционные меры, приватизацию и развитие конкурентной среды.

Кроме того, МВФ советует республике укреплять верховенство закона и защиту прав собственности; инвестировать в здравоохранение, образование, устойчивую энергетику и инфраструктуру.

В МВФ полагают, что дальнейшее ужесточение антироссийских санкций может ослабить темпы роста Кыргызстана из-за снижения количества денежных переводов и торговли. В то же время мирное урегулирование может изменить внешнюю конъюнктуру, снизив приток торговли и капитала.