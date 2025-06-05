Последнее обновление: 05.06.2025 17:25

Нацбанк Украины сохранил ставку на уровне 15,5%

Национальный банк Украины 5 июня сохранил учетную ставку на уровне 15,5%. Об этом говорится на сайте НБУ.

Регулятор прогнозирует, что инфляция в мае достигла локального максимума и летом начнет снижаться до целевого уровня в 5%.

Летом инфляция начнет снижаться по широкому спектру товаров и услуг, считают в Нацбанке.

"Траектория замедления инфляции в ближайшие месяцы будет в значительной степени зависеть от влияния весенних заморозков и погодных условий летом на предложение и цены сельскохозяйственной продукции", - говорится в сообщении.

НБУ подчеркивает, что решение сохранить неизменную учетную ставку направлено на поддержание устойчивости валютного рынка и контроль инфляционных ожиданий. В случае усиления угроз для устойчивого снижения инфляции центробанк готов удерживать ставку неизменной дольше предыдущих прогнозов.

Основными рисками инфляционной динамики остаются последствия войны, включая дополнительные бюджетные нужды и повреждения инфраструктуры.

Ранее по теме


<Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Июнь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование