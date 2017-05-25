Снижение рейтингов Китая и Гонконга не повлияло на фондовые рынки

Китайский фондовый рынок резко вырос в четверг, причем индекс "голубых фишек" CSI300 показал лучший результат за последние 21 месяц ввиду усиливающихся надежд на то, что индексный провайдер MSCI Inc в следующем месяце добавит акции китайских компаний в свой ключевой индекс.

Инвесторы, по-видимому, проигнорировали вчерашнее понижение агентством Moody's кредитного рейтинга Китая, после того как несколько высокопоставленных правительственных чиновников раскритиковали это решение.

Индекс CSI300, отслеживающий стоимость бумаг крупнейших компаний, торгуемых в Шанхае и Шэньчжэне, поднялся на 1,8 процента до 3.485,66 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite прибавил 1,4 процента и завершил торги на отметке 3.107,83 пункта.

В лидерах роста банковский сектор и сектор недвижимости - соответствующие индексы подскочили на 3,3 и 4,0 процента.

Индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций высокотехнологичных компаний и интернет-стартапов, отыграл утренние потери и вырос на 0,1 процента.

На рынке усилились ожидания того, что MSCI объявит о включении акций компаний материкового Китая (класс А) в индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets, когда он обнародует свой ежегодный обзор рыночной классификации 20 июня.

Следуя примеру других азиатских площадок, фондовый рынок Гонконга также завершил сессию в плюсе, несмотря на решение Moody's о понижении крединого рейтинга эмитента Гонконга в национальной и иностранной валюте всего через несколько часов после снижения кредитного рейтинга Китая.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng поднялся на 0,8 процента до 25.630,78 пункта. Индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, прибавил 1,7 процента, закрывшись на отметке 10.571,60 пункта.

Снижение кредитных рейтингов Китая и Гонконга не оказало существенного влияния на рынок.