Инфляция в России пытается соскочить с двузначных чисел, но все равно высокая

Инфляция в России с 27 мая по 2 июня 2025 года составила 0,05% после 0,06% неделей ранее.

Как сообщило Минэкономразвития, в годовом выражении значение равнялось 9,66% (предыдущее значение — 9,78%).

В сегменте продовольственных товаров цены не изменились (0,00%). Плодоовощная продукция подешевела на 1,0%. Цены на картофель не изменились, цены на лук снизились на 1,7%, на капусту — на 4,3%, на огурцы — на 4,7%, на помидоры — на 4,3%, на бананы — на 1,9%.

На продукты питания за исключением плодоовощной продукции цены выросли на 0,09%. Подорожали хлеб (на 0,1%), говядина (на 0,1%), свинина (на 0,2%) и мясо кур (на 0,4%). Снизились цены на сыр (минус 0,2%), масло сливочное (на 0,2%), макаронные и крупяные изделия (на 0,1%), яйца (на 1,7%), сахар (на 0,3%).

В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе отмечен рост цен на 0,03%. Снизились цены на обувь (на 0,3%), одежду (на 0,4%). Цены на электро- и бытовые приборы не изменились. На строительные материалы цены стабильны вторую неделю подряд, на новые импортные и новые российские автомобили — третью неделю подряд. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%.

В сегменте наблюдаемых услуг рост цен составил 0,26%. Цены на услуги гостиниц выросли на 0,2%, на услуги санаториев — на 0,7%, на услуги восстановления зуба пломбой — на 0,2%, бытовые услуги — на 0,1%.