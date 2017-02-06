Нефть в плюсе благодаря ослаблению доллара, рост добычи в США сдерживает ралли

Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов в понедельник на фоне ослабления доллара и опасений в том, что введение США новых санкций против Тегерана может повлиять на экспорт иранской нефти.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,37 процента до $57,02 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $54,04, на 0,39 процента выше предыдущего закрытия.

На стороне нефти ослабление доллара, индекс которого снизился на 0,14 процента к корзине основных валют.

Отношения между Ираном и США обострились после запуска Тегераном баллистической ракеты. В пятницу США ввели санкции в отношении 13 человек и 12 предприятий, связанных с Ираном.

По мнению трейдеров, ужесточение санкций против Тегерана может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти.

Дальнейший рост цен сдержало увеличение числа буровых установок в США.

За неделю, завершившуюся 3 февраля, число буровых установок в США выросло на 17 единиц до 583, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes [BHI.N]. Это самый высокий показатель с октября 2015 года.

Рост добычи в США нивелирует усилия стран-членов организации нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящих в картель государств, договорившихся о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что, по предварительным данным, сокращение добычи всеми договорившимися странами составило в январе 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Оттягивает балансировку рынка и решение ОПЕК не сокращать поставки сырья своим основным клиентам в Азии. Снижение объёма поставок в основном коснётся Европы и США, где рост спроса слабее или доминируют другие поставщики.

Снижение импорта в Китае, в последние годы являвшегося основным драйвером роста мирового спроса на нефть, также оказало давление на котировки, сказали аналитики BMI Research.

По их словам, нефтеперерабатывающие мощности в Китае снизятся примерно на 6 процентов (около 900.000 баррелей в сутки) в первой половине 2017 года в связи с сезоном ремонта на местных НПЗ.