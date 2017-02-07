Нефть стабильна, но торгуется в узком диапазоне из-за отсутствия четких сигналов

Цены на нефть немного выросли в ходе утренних торгов во вторник после вчерашнего снижения, но продолжают торговаться в узком коридоре из-за отсутствия четких сигналов на рынке.

К 9.32 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,20 процента до $55,85 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,13, на 0,23 процента выше предыдущего закрытия.

По словам трейдеров, основную поддержку нефтяным котировкам оказывает сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств.

Члены Организации стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и добытчики вне клуба ранее договорились снизить производство примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

Добыча нефти ОПЕК в январе сократилась более чем на 1 миллион баррелей, показали расчеты Reuters.

Россия в январе снизила производство до 11,11 миллиона баррелей в сутки с 11,21 миллиона баррелей в сутки в декабре 2016 года. Это говорит о добросовестном следовании добытчиками глобальному пакту, считают аналитики.

Но увеличение добычи в других регионах, в том числе в США, вкупе с замедлением роста спроса на сырьё грозят нивелировать усилия ОПЕК и не входящих в картель производителей, считают трейдеры.

"Число буровых установок в США выросло максимально за 14 месяцев, увеличившись на 20 процентов после заключения пакта ОПЕК", – сказали аналитики ANZ bank.

Снижение потребления бензина – основного драйвера спроса на нефть – в США также беспокоит инвесторов.

Запасы бензина в США выросли почти на 21 миллион баррелей за первые 27 дней 2017 года против среднего показателя в примерно 12 миллионов баррелей в 2000-2010 годах, что говорит или о снижении спроса, или о сохраняющемся избытке предложения.

Снижение импорта в Китае, который наряду с США является крупнейшим потребителем сырья, также довлеет над котировками, сказали аналитики BMI Research.

По их словам, нефтеперерабатывающие мощности в Китае сократятся примерно на 6 процентов (около 900.000 баррелей в сутки) в первой половине 2017 года в связи с сезоном ремонта на местных НПЗ и снижением квот на импорт для независимых частных нефтеперерабатывающих заводов - так называемых самоваров.