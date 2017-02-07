Нефть дешевеет, рост добычи в США нивелировал усилия ОПЕК

Цены на нефть существенно снизились на торгах во вторник на фоне роста добычи в США и ослабления спроса на сырье.

К 17.40 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,15 процента до $55,08 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,32, на 1,3 процента ниже предыдущего закрытия.

В течение последних двух месяцев поддержку котировкам оказывало сокращение добычи ОПЕК и не входящими в картель государствами.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба, включая Россию, ранее договорились снизить производство примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

На сегодня сокращение добычи всеми договорившимися странами составляет как минимум 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Но увеличение добычи в США вкупе с замедлением роста спроса на сырьё грозят нивелировать усилия ОПЕК и не входящих в картель производителей.

Общее представление таково: ОПЕК снижает производство, что поддерживает цены, но высокий уровень запасов, увеличение числа буровых установок и добычи нефти в США сдерживают дальнейший рост (цен)", – сказал Тамас Варга из PVM Oil Associates.

За неделю, завершившуюся 3 февраля, число буровых установок в США выросло на 17 единиц до 583, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с октября 2015 года.

Снижение потребления бензина – основного драйвера спроса на нефть – в США также беспокоит инвесторов.

Запасы бензина в США выросли почти на 21 миллион баррелей за первые 27 дней 2017 года против среднего показателя в примерно 12 миллионов баррелей в 2000-2010 годах, что говорит или об ослаблении спроса, или о сохраняющемся избытке предложения.

Снижение спроса на нефть в Китае, который наряду с США является крупнейшим потребителем сырья, также довлеет над котировками. В 2016 году спрос на нефть в Китае рос самыми низкими темпами за как минимум три года, показали расчеты Reuters.

Ослабление спроса в 2016 году связано с замедлением роста китайской экономики, но в этом году спрос снова вернётся на положительную траекторию после достижения экономикой Китая дна, а также благодаря восстановлению горнорудного сектора.