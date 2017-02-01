Нефть в небольшом минусе из-за роста запасов в США

Цены на нефть немного снизились в ходе утренних торгов в среду из-за превысившего прогнозы роста запасов в США.

К 9.19 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,23 процента до $55,45 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,71, на 0,19 процента ниже предыдущего закрытия.

Давление на цены оказали данные о росте запасов нефти в США.

Запасы нефти в США повысились на 5,8 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 27 января, до 488 миллионов, тогда как аналитики предполагали рост на 3,3 миллиона баррелей, следует из статистики Американского института нефти (API).

"Цены на Brent и WTI быстро растеряли набранные по итогам предыдущей сессии позиции после выхода данных API о превысившем прогнозы росте запасов нефти в США", – сказал Джефри Хэлли из OANDA.

Накануне нефтяные котировки поддержали сообщения о том, что производители ОПЕК могли сократить добычу более чем на 1 миллион баррелей в январе.

Поставки нефти из одиннадцати стран-членов ОПЕК, взявших на себя обязательства по сокращению добычи, в среднем составили 30,01 миллиона баррелей в сутки в январе против 31,17 миллиона баррелей в сутки в декабре, показали расчёты Рейтер во вторник.

Таким образом ОПЕК в январе придерживалась условий пакта на 82 процента.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) ранее впервые за восемь лет договорились сократить добычу примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

Не входящие в нефтекартель государства, включая Россию, которые присоединились к пакту ОПЕК, обязались суммарно сократить добычу на 600.000 баррелей в сутки.

Аналитик AxiTrader Грег Маккена отметил успешное начало выполнения соглашения о сокращении добычи, добавив при этом, что сомнения в том, сможет ли ОПЕК снизить производство ещё больше и следовать пакту в течение всей первой половины 2017 года, остаются.