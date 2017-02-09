Нефть дорожает на фоне снижения запасов бензина в США, но рынок остается перенасыщенным

Цены на нефть выросли на торгах в четверг благодаря снижению запасов бензина в США, но дальнейший рост сдержал сохраняющийся избыток предложения на рынке.

К 17.30 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 1,18 процента до $55,77 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,16, на 1,57 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы бензина снизились на 0,87 миллиона баррелей до 256,2 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,07 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

"Сегодня снижение запасов бензина в США поддерживает цены, – сказал Тамас Варга из PVM Oil Associates. – Оно (снижение) говорит о более высоком спросе".

По данным EIA, запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 3 февраля, на 13,83 миллиона баррелей до 508,6 миллиона баррелей.

Высокий уровень запасов и рост добычи нефти в США означают, что избыток предложения на рынке будет какое-то время сохраняться, сказали аналитики банка Goldman Sachs, добавив при этом, что постепенно запасы начнут снижаться.

"Недавний рост запасов в США не заставит нас изменить прогноз постепенного снижения мировых запасов (нефти), ведь баланс на других рынках уже, по сути, восстанавливается", – сообщил Goldman Sachs.

В то же время продолжающийся рост запасов в США подрывает усилия Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящих в картель государств, включая Россию, ранее договорившихся о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

В результате фьючерсы на Brent and WTI снизились примерно на 5 процентов с начала января, когда глобальный пакт о сокращении добычи вступил в силу.