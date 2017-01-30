Цены на нефть усилили снижение из-за роста добычи в США

Цены на нефть усилили снижение в ходе утренних торгов в понедельник из-за роста добычи в США.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,49 процента до $55,25 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,92, на 0,47 процента ниже предыдущего закрытия.

Добыча нефти в США выросла более чем на 6 процентов с середины 2016 года до 8,96 миллиона баррелей в сутки.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), добыча нефти в США увеличится на 320.000 баррелей в сутки в 2017 году до порядка 12,8 миллиона баррелей в сутки.

Число буровых установок также растёт и за неделю, завершившуюся 27 января, увеличилось на 15 единиц до 566, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с ноября 2015 года.

По мнению аналитиков, рост буровой активности и, как следствие, добычи в США может частично нивелировать эффект от соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи.

"Рост добычи в США не должен никого удивлять, – сказали аналитики ANZ. – Но мы надеемся, что сокращение добычи ОПЕК с лихвой перекроет любое увеличение производства в США и поможет быстро снизить избыток предложения на мировом рынке, довлевший над ценами последние два года".

Организация стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба, включая Россию, ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном снижении производства ради восстановления баланса на рынке и поддержания цен на сырьё.

По их словам, им уже удалось убрать с рынка порядка 1,5 миллиона баррелей в сутки в рамках глобального пакта.