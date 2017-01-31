Нефть в минусе на фоне роста добычи в США

Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов во вторник на фоне роста буровой активности в США.

К 9.27 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,11 процента до $55,17 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,49, на 0,27 процента ниже предыдущего закрытия.

Североморский эталон снизился с январского пика более чем на 5,6 процента, WTI – на порядка 3 процентов.

Число буровых установок в США выросло за неделю, завершившуюся 27 января, на 15 единиц до 566, показали в пятницу данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий показатель с ноября 2015 года.

Аналитики считают, что рост буровой активности и, как следствие, добычи в США может нивелировать эффект от соглашения ОПЕК и не входящих в картель государств, включая Россию, о сокращении добычи.

"Рост цен (на нефть) неизбежно приведёт к увеличению добычи в США, число буровых установок там уже растёт", – сказали аналитики банка Jefferies.

В связи с этим банк пока оставил без изменений прогноз цен на Brent: в 2017 году она будет торговаться около отметки $57,75 за баррель, в 2018 году – $71,75 за баррель.

Добыча нефти в США выросла на 6,3 процента с середины 2016 года до 8,96 миллиона баррелей в сутки, показали данные Управления энергетической информации США (EIA).

По прогнозу Goldman Sachs, добыча нефти в США "вырастет на 290.000 баррелей в сутки в 2017 году".

В то же время внимание трейдеров переключилось на спред Brent-WTI.

Фьючерсы на Brent с поставкой в марте сегодня торгуются с премией выше $2,7 за баррель к WTI, отражая выравнивание баланса между спросом и предложением на мировом рынке благодаря пакту ОПЕК и избыток на рынке нефти в США из-за продолжающегося роста числа буровых установок.