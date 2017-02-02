Нефть развернулась в минус из-за резкого роста запасов в США

Цены на нефть снизились в ходе утренних торгов в четверг, растеряв часть набранного по итогам предыдущей сессии преимущеста, из-за превысившего прогнозы роста запасов в США.

К 9.26 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,40 процента до $56,57 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,59, на 0,54 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США повысились за неделю, завершившуюся 27 января, на 6,47 миллиона баррелей до 494,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 3,29 миллиона баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).

Поддержку ценам оказали сообщения о сокращении добычи производителями ОПЕК и добытчиками вне клуба, включая Россию.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) ранее впервые за восемь лет договорились сократить добычу примерно на 1,2 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

Поставки нефти из одиннадцати стран-членов ОПЕК, взявших на себя обязательства по сокращению добычи, в среднем составили 30,01 миллиона баррелей в сутки в январе против 31,17 миллиона баррелей в сутки в декабре, показали расчёты Рейтер.

Таким образом ОПЕК в январе придерживалась условий пакта на 82 процента. Это говорит о добросовестном следовании добытчиками глобальному пакту, считают аналитики.

Не входящие в нефтекартель государства, включая Россию, которые присоединились к пакту ОПЕК, обязались суммарно снизить производство на 600.000 баррелей в сутки.

Россия сократила добычу нефти в январе 2017 года на 117.000 баррелей в сутки, сказал глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства в среду.

Москва – в рамках соглашения с ОПЕК – обязалась снизить производство суммарно на 300.000 баррелей в сутки в первой половине 2017 года.

В то же время аналитики BMI Research прогнозируют уверенный рост добычи нефти на Ближнем Востоке, которая может увеличиться на 2,44 миллиона баррелей в сутки в 2017-2021 годах.

Добыча в Северной Америке вернётся к росту в 2017 году, сообщили в BMI Research.