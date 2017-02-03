Нефть дорожает на фоне угрозы введения США новых санкций против Ирана

Цены на нефть выросли в ходе утренних торгов в пятницу из-за сообщений о том, что президент США Дональд Трамп может ввести новые экономические санкции против Ирана.

К 9.34 фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,50 процента до $56,84 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,58, на 0,64 процента выше предыдущего закрытия.

Администрация Трампа готовится ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана за пуск Тегераном баллистической ракеты, сообщили Reuters источники в четверг.

Это, в свою очередь, может стать сдерживающим фактором для экспорта иранской нефти.

Источники добавили, что новый пакет санкций не будет противоречить положениям ядерного соглашения с Ираном, заключённого в 2015 году.

На стороне нефти сокращение добычи странами-членами ОПЕК и добытчиками вне клуба, включая Россию.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти ОПЕК в январе сократилась более чем на 1 миллион баррелей, показали расчёты Рейтер.

Таким образом ОПЕК в январе придерживалась условий пакта на 82 процента. Это говорит о добросовестном следовании добытчиками глобальному пакту, считают аналитики.

Россия в январе снизила добычу до 11,11 миллиона баррелей в сутки с 11,21 миллиона баррелей в сутки в декабре 2016 года.

Министр энергетики РФ Александр Новак сказал, что, по предварительным данным, сокращение добычи всеми договорившимися странами составило в январе 1,4 миллиона баррелей в сутки. По прогнозу министра, излишки нефти уйдут с рынка в середине 2017 года.

Цены на нефть выросли примерно на 15 процентов после заключения пакта ОПЕК и не входящих в картель государств о сокращении добычи и стабилизировались на этом уровне, сообщил в пятницу Национальный банк Австралии (NAB).