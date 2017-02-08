Нефть в минусе из-за роста запасов в США, ослабления спроса в Китае

Цены на нефть снизились на торгах в среду на фоне превысившего прогнозы роста запасов в США и ослабления спроса на сырьё в Китае.

К 17.23 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,29 процента до $54,89 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,84, на 0,63 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США увеличились на 14,2 миллиона баррелей до 503,6 миллиона за неделю, завершившуюся 3 февраля, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 2,5 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Аналогичная статистика Управления энергетической информации (EIA) выйдет в среду в 18.30 МСК.

"Если официальные данные EIA совпадут со статистикой API... Это будет означать, что запасы нефти в США взлетели почти до рекордного уровня", – сказали аналитики Commerzbank.

Запасы бензина увеличились на 2,9 миллиона баррелей против прогнозируемого роста на 1,1 миллиона баррелей.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, "спрос на бензин в США сократился в годовом выражении на 460.000 баррелей в сутки в январе; столь резкое снижение (спроса) раньше наблюдалось только во время рецессии".

Рост запасов нефти в США подрывает усилия Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящих в картель государств, включая Россию, ранее договорившихся о совместном снижении производства примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке.

Но сами члены клуба, похоже, не очень переживают из-за роста добычи в США, во всяком случае, сейчас.

Так, министр энергетики Катара Мухаммед аль-Сада не видит угрозы в росте добычи нефти в США и верит, что мировому рынку по силам с ним справиться благодаря сохранению здорового спроса на сырьё.

Ослабление спроса на нефть в Китае, который наряду с США является крупнейшим потребителем сырья, также довлеет над котировками.

В 2016 году спрос на нефть в Китае рос самыми низкими темпами за как минимум три года, показали расчеты Reuters.