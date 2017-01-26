Последнее обновление: 26.01.2017 17:51

Нефть дорожает из-за снижения доллара

Категории: Нефть Цены

Цены на нефть растут в четверг благодаря слабеющему доллару, однако подъём ограничен из-за большого объёма поставок и запасов, несмотря на усилия членов ОПЕК и стран вне картеля снизить объёмы добычи для поддержания рынка.

Фьючерсы на нефть сорта Brent к 9.11 торговались по $55,57 за баррель, прибавив 49 цент к предыдущему закрытию.

Нефть WTI выросла в цене на 43 цента, составив $53,18 за баррель.

По словам трейдеров, рост цен обусловлен снижением доллара, опустившегося с январского пика уже на 3,9 процента.

Однако рост цен на нефть сдерживают данные о запасах от Управления энергетической информации США (EIA).

По данным EIA, запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 20 января, на 2,84 миллиона баррелей до 488,3 миллиона баррелей. Таким образом, добыча нефти в США выросла более чем на 6,3 процента с середины прошлого года до 8,96 миллиона баррелей в сутки.

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