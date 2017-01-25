Нефть дешевеет на фоне роста запасов в США, в фокусе статистика EIA

Цены на нефть снизились на торгах в среду из-за превысившего прогнозы роста запасов в США, что, в свою очередь, укрепило опасения инвесторов относительно того, что увеличение добычи сланцевыми добытчиками нивелирует эффект от сделки ОПЕК.

К 17.40 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,81 процента до $54,99 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $52,78, на 0,77 процента ниже предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США повысились на 2,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 20 января, до 482,2 миллиона, тогда как аналитики предполагали рост на 2,8 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API).

В фокусе инвесторов – статистика Управления энергетической информации (EIA).

"После выхода данных API на рынке превалируют "медвежьи" настроения, - сказал Тамас Варга из PVM Oil Associates. - Если статистика EIA подтвердит рост запасов, давление на цены усилится".

На стороне нефти сокращение добычи странами-членами ОПЕК и добытчиками вне клуба. По их словам, им уже удалось убрать с рынка примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в рамках глобального пакта.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и не входящие в картель государства, включая Россию, ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном снижении производства на порядка 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

Но если члены ОПЕК сокращают добычу, то сланцевые добытчики, напротив, наращивают её объёмы.

Добыча нефти в США выросла более чем на 6 процентов с середины 2016 года, но по-прежнему остаётся ниже исторического максимума, достигнутого в 2015 году, на 7 процентов.

Сегодня производство нефти в США близко к уровню конца 2014 года – тогда же высокий объём добычи в США обрушил цены на нефть.