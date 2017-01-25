Нефть развернулась в минус из-за роста запасов в США, в фокусе статистика EIA

Цены на нефть немного снизились в ходе утренних торгов в среду из-за превысившего прогнозы роста запасов в США, игнорируя "бычьи" настроения на рынке, подогреваемые сообщениями о сокращении добычи странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

К 9.36 фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,18 процента до $55,34 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $53,05, на 0,24 процента ниже предыдущего закрытия.

Против нефти - рост запасов в США.

Запасы нефти в США повысились на 2,9 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 20 января, до 482,2 миллиона, тогда как аналитики предполагали рост на 2,8 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API).

В фокусе инвесторов – статистика Управления энергетической информации (EIA).

"Внимание рынка будет приковано к данным EIA, которые выйдут сегодня вечером, так как они, скорее всего, и будут определять динамику цен на нефть в ближайшие 24 часа", – сказал Майкл Маккарти из CMC Markets.

Добыча нефти в США выросла более чем на 6 процентов с середины 2016 года, но по-прежнему остаётся ниже исторического максимума, достигнутого в 2015 году, на 7 процентов.

Сегодня производство нефти в США близко к уровню конца 2014 года – тогда же высокий объём добычи в США обрушил цены на нефть.

Продвигаемая республиканцами налоговая реформа, подразумевающая снижение ставки корпоративного налога, может подтолкнуть стоимость американской нефти выше североморского эталона и, как следствие, спровоцировать стремительный рост добычи в США, сказали во вторник аналитики Goldman Sachs.

На стороне нефти сокращение добычи странами-членами ОПЕК и добытчиками вне клуба. По их словам, им уже удалось убрать с рынка примерно 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в рамках глобального пакта.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) и добытчики вне клуба, включая Россию, ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном снижении производства на порядка 1,8 миллиона баррелей в сутки ради восстановления баланса на мировом рынке и поддержания цен на сырьё.

"Ещё больше участников соглашения сказали, что близки к выполнению взятых на себя обязательств по сокращению добычи", – сообщило ANZ.