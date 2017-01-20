Нефть продолжает рост благодаря надеждам на балансировку рынка, рекордному спросу в Китае

Цены на нефть продолжили расти на торгах в пятницу благодаря надеждам на восстановление рынка и сообщениям о рекордном спросе на сырьё в Китае, но дальнейший рост сдержали данные Управления энергетической информации (EIA) о неожиданном увеличении запасов нефти в США.

К 9.17 фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,30 процента до $54,32 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $51,53, на 0,31 процента выше предыдущего закрытия.

Баланс на мировых рынках нефти начинает понемногу восстанавливаться, сообщило накануне Международное энергетическое агентство (МЭА), отметив, что сегодня "слишком рано" судить, на сколько производители сократили добычу в рамках глобального пакта.

Члены Организации стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) в начале декабря договорились снизить производство на 1,2 миллиона баррелей в сутки до 32,5 миллиона баррелей в сутки ради поддержания цен на сырьё.

Не входящие в клуб государства, включая Россию, обязались сократить добычу суммарно на 558.000 баррелей в сутки.

Соглашение, официально вступившее в силу 1 января, рассчитано на полгода.

Заседание комитета по мониторингу сокращения добычи нефти пройдёт в Вене 21-22 января.

На стороне нефти данные о загрузке нефтеперерабатывающих заводов в Китае: в декабре она выросла на 3,7 процента до 47,82 миллиона тонн, или 11,26 миллиона баррелей в сутки, сообщило Национальное бюро статистики. Это самый высокий показатель в 2016 году.

"Статистика из Китая поддержала рынок, но она была ожидаема, – сказал Рик Спунер из CMC Markets. – Рост спроса, вероятно, продолжится в этом году, что вполне оправданно, учитывая довольно устойчивое развитие экономики Китая".

Дальнейший рост нефтяных котировок сдержали данные о неожиданном росте запасов в США.

Они выросли за неделю, завершившуюся 13 января, на 2,35 миллиона баррелей до 485,5 миллиона баррелей, тогда как аналитики предполагали спад на 0,34 миллиона баррелей, следует из статистики EIA.