Нефть дешевеет на фоне сланцевых рекордов США

Цены на нефть снижаются на торгах в понедельник, игнорируя оптимистичные декларации министров энергетики стран ОПЕК и России, заявивших в воскресенье об успешном выполнении соглашения по сокращению добычи.

К 15.59 сорт Brent дешевеет на 0,94% - до 54,94 доллара за баррель; WTI - на 1,28%, до 52,54 доллара за баррель, пишет finanz.ru.

Из 1,8 млн баррелей нефти в день, которые ОПЕК и страны вне организации договорились убрать с рынка, фактическое сокращение добычи уже составило 1,5 млн баррелей, сообщил в воскресенье глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Сделка выполнена на 80%, а к лету ее результатом станет снижение накопленных в мире излишков нефти на 300 млн баррелей, отметил в свою очередь министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалих.

В этих условиях "потенциал роста цены (на нефть) пока не исчерпан", сказал Новак: верхней планкой для котировок может стать отметка 60 долларов за баррель.

Несмотря на декларативный оптимизм министров, встреча в Вене представителей стран, согласившихся ограничить добычу, не произвела на рынок ровным счетом никакого впечатления, констатирует аналитик Forex Club Валерий Полховский.

В сделке ОПЕК по-прежнему отсутствует главное, напоминает он: вызывающий доверие механизм контроля за соблюдением обязательств. Переговоры в воскресенье лишь добавили опасений на этот счет - как стало известно, объемы экспорта контролироваться не будут, санкций за несоблюдение сделки не предусмотрено.

Тем временем в США набирает обороты новый виток сланцевого бума. По данным Baker Hughes, на минувшей неделе количество буровых на американских месторождениях увеличилось на 29 единиц.

Прирост объемов бурения стал рекордным с апреля 2013 года, а число действующих установок - максимальным за 15 месяцев (522).

Добыча нефти в Штатах с октября подскочила почти на 0,5 млн баррелей в сутки, до 8,944 млн баррелей в день, а по итогам 2017 года будет почти на 1 млн баррелей больше, чем ожидалось всего полгода назад, сообщило в январском докладе о состоянии рынка американское Минэнерго.

Для того чтобы нефть двинулась к 60 за баррель, ОПЕК должна либо анонсировать дополнительное снижение добычи, либо продлить сделку, говорит Полховский.

Пока же, по его словам, есть риск снижения цен к 50 долларам за баррель Brent.