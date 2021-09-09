Последнее обновление: 09.09.2021 11:02

Лукашенко попросил у Путина еще $3 млрд

Лукашенко в пятый раз с начала года едет в Россию, чтобы попросить у Владимира Путина финансовой помощи.

Получив 1,5 млрд долларов в августе прошлого года, Лукашенко теперь хочет вдвое больше - сумма в 3 млрд долларов, обсуждалась на российско-белорусских переговорах в преддверии визита, сообщает РБК со ссылкой на источники в Минске.

По их словам, власти Беларуси полагают, что займ может быть оплачен частично или полностью из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), капитал которого на 90% состоит из российских денег.

Лимит на Беларусь - 1,98 млрд долларов - у фонда уже исчерпан, и прошлогодний кредит Минску пришлось оплачивать частично за счет российской квоты: она составляет 3,5 млрд долларов, из которых были задействованы 500 млн.

Теперь же, по словам источников РБК, Беларусь хочет получить оставшиеся 3 млрд долларов.



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