ЕС предоставит Словакии гарантии для отказа от российского газа

ЕС предоставит Словакии необходимые гарантии для отказа от российского газа, что поможет разблокировать переговоры о новых антироссийских санкциях. Об этом сообщает Reuters.

Словакия блокирует последний пакет санкций ЕС против России до тех пор, пока не будут решены ее опасения. По мнению Братиславы, полный отказ от российского газа может привести к дефициту, росту цен и увеличению транзитных сборов.

В письме, направленном премьер-министру Словакии Роберту Фицо и подписанном председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, говорится, что Брюссель готов сотрудничать с Братиславой для решения этих вопросов. В частности, речь идет о возможности ввести "экстренную паузу" в случае резкого скачка цен на газ из-за дефицита поставок в период поэтапного отказа от российского импорта.

В письме также отмечается, что Брюссель разработает меры для снижения стоимости трансграничных тарифов на газ и нефть для Словакии и выразил готовность вмешаться в возможные судебные разбирательства, если они возникнут.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят согласование нового пакета санкций во вторник в Брюсселе. Для их принятия необходимо единогласное одобрение всех 27 стран-членов ЕС.