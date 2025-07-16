Армения направила запрос для вступления в ШОС

Армения направила запрос для вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Об этом сегодня на пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Да, Армения обратилась к ШОС для членства", - сказал премьер, которого цитируют СМИ.

По его словам, сегодня Армения имеет в ШОС статус наблюдателя.

"Но сейчас в организации обсуждаются содержательные и структурные изменения, статус наблюдателя может быть упразднён, что также является одной из причин нашего решения. Но мы продолжаем нашу сбалансированную внешнюю политику. И мы продолжим работать ", - отметил Никол Пашинян.