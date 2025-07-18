Последнее обновление: 18.07.2025 14:34

Новые санкции ЕС предусматривают запрет на использование "Северных потоков"

ЕС утвердил один из самых жестких на сегодняшний день санкций в отношении России. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсети Х (ранее Twitter).

"Мы продолжаем сокращать военный бюджет Кремля, включив в список еще 105 кораблей теневого флота, их вспомогательные средства и ограничивая доступ российских банков к финансированию", - отметила она.

По ее словам, в санкционный список включены российские газопроводы "Северный поток", НПЗ "Роснефти" в Индии.

"Газопроводы "Северный поток" будут запрещены. Снижение предельных цен на нефть. Мы оказываем все большее давление на российскую военную промышленность, китайские банки, что позволяет обходить санкции, и блокируем экспорт технологий, используемых в беспилотных летательных аппаратах", - написала Кая Каллас.

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