Новый пакет санкций ЕС будет включать снижение потолка цен на российскую нефть с $60 до $45. Об этом заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, будет запрещен импорт продуктов переработки российской сырой нефти и введены санкции против еще 77 судов "теневого флота" РФ.

ЕС также запретит транзакции по системе SWIFT, внеся в санкционные списки еще 22 банка из России и других стран, в том числе из Беларуси и Китая.

"Мы нацелены в основном два сектора: российский энергетический сектор и российский банковский сектор. Мы расширяем запреты и ограничения на экспорт и мы усиливаем меры по обходы санкций", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, санкции коснутся и российский трубопроводов "Северный поток".

"Впервые мы предлагаем запрет на использование "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Это значит, что ни один оператор в ЕС не сможет напрямую или косвенно участвовать в каких-либо сделках, касающихся этих трубопроводов. Возврата в прошлое нет", – заявила Урсула фон дер Ляйен.

Страны Евросоюза начнут обсуждать новый пакет санкций на этой неделе.