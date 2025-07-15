Последнее обновление: 15.07.2025 13:21

Трамп не только разочарован Путиным, но и не доверяет ему

Президент США Дональд Трамп не только разочарован Путиным, но и не доверяет ему. Об этом глава Белого дома заявил в комментарии ВВС.

Трампа спросили, доверяет ли он российскому лидеру, на что он ответил: "Я не доверяю почти никому".

Он также добавил, что разочарован Путиным и уверен, что шанс на урегулирование российско-украинского конфликта был упущен по меньшей мере четыре раза.

"Я разочарован в нем, но я не закончил с ним. Но я разочарован в нем", - подчеркнул Трамп.

По словам Трампа, Соединенные Штаты работают над тем, чтобы как можно скорее остановить кровопролитие в Украине.

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