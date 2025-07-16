Президент США Дональд Трамп будет бороться с Китаем "очень дружелюбно". Об этом он заявил во время своего выступления в Питтсбурге.

В ходе этого же выступления американский лидер высоко оценил подписанное ранее торговое соглашение с Индонезией. Трамп также заявлял, что допускает возможность заключения других торговых соглашений, в том числе с Индией, сообщает Reuters.

Индонезия в соответствии с заключенным соглашением закупит у США энергоносители и сельхозпродукцию почти на $20 млрд и 50 самолетов Boeing, сообщил до этого американский президент.

"Это историческое соглашение впервые в истории открывает для США доступ ко всему рынку Индонезии. В рамках соглашения Индонезия обязалась закупить у США энергоносители на сумму $15 млрд, американскую сельскохозяйственную продукцию на $4,5 млрд и 50 самолетов Boeing, многие из которых будут модели 777", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social.