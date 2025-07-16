Власти Беларуси намерены привлечь льготный кредит Китая для "Великого камня"

Беларусь привлечет в 2025-2028 годах льготный правительственный кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 221 млн юаней (около $30 млн). Об этом говорится в постановлении Совмина № 381 от 14 июля 2025 года.

Согласно документу, кредит будет привлечен на 15 лет для реализации инвестиционного проекта "Развитие первой очереди центральной части индустриального парка "Великий камень".

Постановлением одобрен проект кредитного соглашения между правительством Беларуси в лице Министерства финансов и Экспортно-импортным банком Китая в качестве основы для проведения переговоров.

Минфин уполномочен на проведение переговоров по проекту кредитного соглашения. Ведомству также разрешено при необходимости вносить в него не имеющие принципиального характера изменения и подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.