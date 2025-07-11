В Нацбанке Беларуси сбой в работе банков объяснили обновлением системы

Сбой в работе нескольких банков произошел во время планового обновления системы в аппаратно-программном комплексе ОАО "Банковский процессинговый центр". Об этом сообщил заместитель председателя правления Нацбанка Беларуси Андрей Картун.

"Действительно, вчера утром (9 июля - прим.) в системе произошел технический сбой. Он был связан с очередным плановым обновлением системы и затронул определенные банки. Многие могли увидеть отрицательный баланс или какое-то списание денежных средств", - сказал Андрей Картун в видео, опубликованном пресс-службой регулятора в Telegram-канале.

По его словам, Нацбанк отмечает, что действия работоспособной системы полностью восстановлены, в том числе сами банки информируют, что исправили все ошибки.

"Деньги никуда не исчезли. Никто их не списывал. Это не была вирусная атака или взлом, а определенный технический сбой при очередном обновлении системы. Могли пострадать все, в том числе сотрудники Национального банка, Белорусского межбанковского расчетного центра и обычные граждане", - добавил Картун.

Банковский процессинговый центр 9 июля сообщил, что в связи с техническим сбоем в аппаратно-программном комплексе могут иметь место отрицательные балансы по карточкам Беларусбанка, Белагропромбанка и Белинвестбанка. Полное восстановление корректного функционирования системы произошло в ночь на четверг.