Последнее обновление: 10.07.2025 18:00

Европейский парламент одобрил €114 млн для Чехии в качестве помощи после наводнений 2024 года

Европейский парламент в среду одобрил выделение Чехии €114 млн в связи с прошлогодними наводнениями.

Эта сумма входит в более широкий пакет помощи от наводнений на общую сумму €280 млн, который, помимо Чехии, затрагивает также Словакию, Польшу, Австрию, Молдову, Боснию и Герцеговину.

Выделение средств из Фонда солидарности ЕС (EUSF) позволяет возмещать расходы на восстановление территорий после стихийных бедствий. Европейская комиссия в мае предложила оказать помощь странам, которые пострадали от разрушительных наводнений в сентябре и октябре прошлого года. Чехия подала заявку на получение средств из фонда в декабре.

Общий ущерб от сентябрьских наводнений, которые затронули прежде всего Моравско-Силезский и Оломоуцкий края, составил, по данным правительства, 70,6 миллиарда крон (€2,9 млрд).

Из средств EUSF можно финансировать, например, ремонт объектов общественной инфраструктуры – транспортных сетей, школьных и медицинских учреждений, очистку пострадавших территорий и охрану культурного наследия. С момента создания в 2002 году EUSF предоставил более €9,6 млрд на ликвидацию последствий 136 крупных кризисов, включая 116 природных катастроф и 20 чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.



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