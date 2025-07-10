Литва выделила миллион евро на программу восстановления Украины

Правительство Литвы на заседании в среду, 9 июля, приняло решение о выделении миллиона евро на программу по восстановлению Украины EU4Reconstruction, которую финансирует Еврокомиссия. Об этом сообщают литовские медиа.

Программа, в которой, кроме Литвы, участвуют Дания, Германия и Франция, охватывает пять направлений: поддержка укрепления Министерства развития общин и территорий, расширение прав и возможностей органов местного самоуправления, реформирование Государственного агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры, повышение стандартов строительства и усиление привлечения гражданского общества.

Программа рассчитана на период с 2025 по 2027 год. Общий бюджет программы составляет 37,5 млн евро.

Официальная церемония подписания программы состоится в четверг в Риме во время Конференции по восстановлению Украины.

Конференция будет проходить 10 и 11 июля. В частности, в ней примет участие американская делегация вместе со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом.

В конференции также примут участие президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.