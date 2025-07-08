В Беларуси сбор школьника к учебному году обойдется от 336 до 1386 рублей

В этом году, чтобы собрать ребенка в школу, родителям придется потратить от 336 до 1386 рублей. Об этом пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на предприятие «Столичная торговля и услуги».

Как известно, в Беларуси для учащихся общего среднего образования установлен деловой стиль одежды, согласно которому определены элементы гардероба, допустимые в учреждениях.

Так, в комплект одежды делового стиля для мальчика входят пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер (гольф), галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер (гольф), сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером.

«Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочная стоимость полного комплекта для школьников младших классов в универмагах составляет от 336 до 1129 рублей, а старшеклассников — от 414 до 1 386 рублей», - отметили на предприятии.

В ученический комплект входят одежда, обувь, рюкзак, канцелярские и школьно-письменные принадлежности.