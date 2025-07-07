Банковская группа BBVA открыла розничным клиентам в Испании доступ к биткоину и Ethereum

Банковская группа BBVA открыла для розничных клиентов в Испании возможности торговли и хранения биткоина и Ethereum.

Сервис доступен в мобильном приложении банка для всех совершеннолетних клиентов.

Запуску предшествовала подача заявки в Национальную комиссию по рынку ценных бумаг в марте 2025 года.

Банк самостоятельно хранит активы клиентов и не привлекает сторонних кастодианов. Пользователи совершают операции самостоятельно. BBVA не предоставляет инвестиционных консультаций.

«Мы хотим облегчить нашим розничным клиентам в Испании инвестиции в криптоактивы с помощью простого решения в мобильном телефоне», - заявил глава розничного банкинга BBVA в Испании Гонсало Родригес.

Услуга соответствует европейскому регламенту MiCA.

Ранее BBVA запустил аналогичные сервисы в Швейцарии в 2021 году и в Турции в 2023 через дочернюю компанию.

Испания стала третьим рынком для банка и первым, где сервис нацелен на розничных клиентов напрямую.

Глава по цифровым активам Франсиско Марото отметил, что BBVA продолжит развивать бизнес в этой сфере.

Банк планирует в будущем добавить новые криптовалюты, стейблкоины и токенизированные активы реального мира (RWA) вроде облигаций и ETF.

В декабре 2023 года швейцарское подразделение BBVA перенесло услуги по хранению цифровых валют на принадлежащую Ripple платформу Metaco Harmonize.