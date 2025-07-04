Чехия получит от ЕС более €1 млрд на поддержку энергетических проектов

Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк объявили, что из Фонда модернизации для поддержки 34 энергетических проектов в девяти государствах-членах ЕС было выделено €3,66 млрд.

Одним из получателей является Чехия, которая может рассчитывать на €1,05 млрд из этой суммы. Отдельные проекты нацелены на производство электроэнергии из возобновляемых источников, использование и развертывание возобновляемых источников энергии, модернизацию энергетических сетей и энергоэффективности.

По данным комиссии, инвестиции поддержат модернизацию энергетических систем в ЕС, сократят выбросы парниковых газов в секторах энергетики, промышленности и транспорта и повысят энергоэффективность. «Проекты помогут государствам-бенефициарам в достижении их климатических и энергетических целей», — говорится в заявлении исполнительного органа ЕС. Это самая большая сумма, выплаченная на сегодня из Фонда модернизации, который предназначен для поддержки возобновляемых источников энергии.

Фонд модернизации финансируется в основном за счет продажи квот на выбросы загрязняющих веществ, особенно парниковых газов, в рамках системы торговли квотами.