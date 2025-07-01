ЦБ Южной Кореи отменил действовавший 14 лет запрет на приобретение финкомпаниями "кимчи-бондов"

Банк Кореи отменил действовавший 14 лет запрет на приобретение местными финансовыми компаниями "кимчи-бондов" - облигаций в иностранной валюте, размещаемых на южнокорейском рынке. Об этом пишет Financial Times.

Согласно информации, решение принято на фоне слабости южнокорейской воны и ажиотажного спроса на стейблкоины, привязанные к доллару США.

"Ожидается, что такая мера поспособствует устранению дисбаланса спроса и предложения иностранной валюты за счет улучшения ликвидности и ослабления давления на вону", - говорится в пресс-релизе регулятора.

"Кимчи-бонды", как правило, выпускали иностранные "дочки" южнокорейских компаний, нуждающиеся в долларах. Аналитики полагают, что теперь их активнее будут размещать местные фирмы, чтобы затем конвертировать привлеченные средства в воны.

Между тем вона отреагировала на решение укреплением.