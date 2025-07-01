Китай укрепляет позиции на Кубе, оставляя Россию позади

Китай значительно расширяет инвестиции в Кубу, запуская десятки солнечных электростанций.

Российские же проекты остаются в большинстве случаев невыполненными и не приносят ожидаемой помощи. Об этом пишет Reuters.

Куба переживает глубокий экономический кризис с дефицитом продовольствия, топлива и медикаментов, а также частыми многократными отключениями электроэнергии. За последний год национальная электросеть выходила из строя четыре раза, что парализовало работу школ и предприятий.

В этих условиях Китай инвестирует в строительство 55 солнечных электростанций, которые существенно увеличат генерирующие мощности и позволят покрыть дневной дефицит электроэнергии, а также сократят расход топлива для ночного энергоснабжения. Китайские суда уже доставляют оборудование, запчасти и топливо в порт Мариэль.

В то же время российские проекты на Кубе столкнулись с проблемами. В мае 2023 года на средства российского кредита в сто миллионов долларов был открыт крупнейший на острове сталелитейный завод, однако производство так и не было запущено из-за нехватки топлива и электроэнергии.

В 2023 году между российскими и кубинскими структурами были подписаны не менее восьми соглашений, включая поставки пшеницы, открытие супермаркета "Русмаркет" и реставрацию исторических зданий. Однако большинство проектов остаются на бумаге — здания заброшены, торговые точки не открылись, а реставрация церкви остановилась.

С 2018 года Куба участвует в инициативе Китая «Один пояс, один путь». За это время Пекин инвестировал в ключевую инфраструктуру страны. В то же время Москва теряет статус основного внешнеэкономического партнера Кубы из‑за неспособности предоставлять кредиты и реализовывать проекты.

Эксперты отмечают, что вложений Китая и России недостаточно для решения структурных проблем Кубы. Финансовые условия проектов остаются непрозрачными, и неизвестно, как Куба будет рассчитываться по обязательствам.