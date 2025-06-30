Бутан внедрит криптоплатежи для привлечения туристов

Власти Бутана внедряют криптовалютные платежи в экономику страны. Инициатива направлена на модернизацию финансовой системы и привлечение туристов при поддержке Binance, пишет CoinDesk.

По словам директора департамента туризма Дамчо Ринзина, путешественники жалуются на проблемы с использованием SWIFT и оплатой услуг. Он отметил, что Binance Pay решает эту проблему, а туристы уже используют цифровые активы для покупки местных товаров.

Глава Binance Ричард Тенг назвал это первой национальной системой криптоплатежей.

«Средний криптотурист тратит $1000 — почти в три раза больше обычного туриста, а мерчанты получают мгновенные расчеты», - добавил он.

К системе уже подключили более 1000 продавцов.

Продвижением криптовалют на местном уровне занимается DK Bank. По словам главы банка Угьена Тензина, в Бутане уже высок уровень распространения мобильных и QR-платежей, поэтому цифровые активы «просто вписываются» в существующую экосистему.

Управляющий директор по финансам проекта Gelephu Mindfulness City Хобенг Лим заявил, что это только начало. Криптовалюты официально признаны двигателем будущего роста, добавил он.

«Криптовалюта — не побочный эксперимент. Это ключевая отрасль», - заключил Лим.

Согласно BitcoinTreasuries, Бутан занимает шестое место в мире по объему биткоин-резервов. На балансе страны находится 12 062 BTC.