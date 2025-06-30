Последнее обновление: 30.06.2025 18:00

Совет Республики одобрил ратификацию соглашения с РФ о контроле за финрынком

Совет Республики Национального собрания одобрил ратификацию соглашения между правительством, Нацбанком Беларуси и правительством РФ, Центробанком России о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и (или) контроля за финансовым рынком.

"В соответствии с положениями соглашения определяется порядок обмена информацией между надзорными органами Республики Беларусь и Российской Федерации в сфере регулирования финансового рынка, что является необходимым элементом функционирования общего финансового рынка. Законопроект одобрен Советом Республики", - говорится в сообщении пресс-службы Совета Республики в Telegram-канале.

Документ был подписан в Москве 6 августа 2024 года.

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