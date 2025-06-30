Университеты США ищут деньги бизнеса после сокращения государственных грантов

Гарвард и другие ведущие университеты США активизировали поиск финансирования у корпораций после масштабного сокращения государственных грантов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Школа общественного здоровья при Гарварде, которая обычно получала более 70% бюджета из федеральных грантов, потеряла почти все государственные деньги на более чем двести миллионов долларов в год.

Администрация университета назвала ситуацию катастрофой. Сокращения привели к увольнениям и угрозе остановки половины исследований, финансируемых государством.

Гарвард, NYU, UC Berkeley, Georgia Tech и другие университеты США ведут переговоры с компаниями, среди которых Pfizer, Biogen, AbbVie, Apple, Microsoft, Meta и Google, чтобы привлечь дополнительное финансирование. Chan School уже собрала три миллиона пятьсот тысяч долларов от крупных доноров и еще триста пятьдесят тысяч долларов от выпускников.

Университеты пересматривают стратегии партнерств с бизнесом, чтобы уменьшить зависимость от государственного финансирования. Harvard Medical School, потерявшая двести тридцать миллионов долларов грантов, расширяет сотрудничество с фармацевтическими компаниями. В Wyss Institute четверть бюджета уже поступала от индустрии, но после потери госгрантов переговоры с бизнесом активизировались.

В то же время университеты признают, что корпоративное финансирование важно, но не может полностью заменить государственную поддержку, которая в 2023 году покрывала более половины всех научных расходов в академическом секторе США. В июне более 200 топ-менеджеров бизнеса обратились к Конгрессу и Белому дому с призывом восстановить государственное финансирование университетов.