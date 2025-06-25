Страны НАТО согласовали структуру расходов 5% ВВП на оборону

Главы государств и правительств стран-членов НАТО по итогам саммита в Гааге выразили приверженность наращиванию расходов на оборону и безопасность к 2035 году до 5% ВВП. Об этом говорится в опубликованном итоговом коммюнике.

"Союзники по НАТО обязуются к 2035 году ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности, а также на расходы, связанные с обороной и безопасностью", - отмечается в заявлении.

В частности, речь идет о выделении не менее 3,5% ВВП на оборонные расходы, а также о минимум 1,5% ВВП на защиту критически важной инфраструктуры, сетей, обеспечение гражданской готовности и устойчивости, стимулирование инноваций и укрепление оборонно-промышленной базы.

Кроме того, лидеры НАТО в заявлении подтвердили "свои неизменные суверенные обязательства о предоставлении поддержки Украине".