Сирия впервые за 14 лет провела международный перевод через SWIFT

Сирия на этой неделе впервые с начала гражданской войны, которая длится уже 14 лет, осуществила международный банковский перевод через платежную систему SWIFT. Об этом сообщил глава Центрального банка Сирии Абделькадер Хусрие в интервью агентству Reuters.
По его словам, в воскресенье прошла прямая коммерческая транзакция между сирийским и итальянским банком.
"Теперь дверь открыта для новых подобных операций", – отметил Хусрие.
Этот перевод стал знаковым шагом в попытках Сирии вернуться в глобальную финансовую систему после многолетней изоляции, вызванной войной и международными санкциями.
Санкции против Сирии действовали 14 лет – с 2011 года, когда Запад решил приостановить все двустороннее сотрудничество с режимом Башара аль-Асада.
Ситуация изменилась в феврале 2025 года и уже в мае из Сирии начали снимать экономические санкции.