В Китае создадут международный операционный центр цифрового юаня

В Китае будет создан международный операционный центр цифрового юаня. Об этом объявил в среду глава Центрального банка Китая Пань Гуншэн на форуме Луцзяцзуй в Шанхае.

Цель основания этого центра, по его словам, заключается в содействии интернационализации цифрового юаня и развитию услуг финансового рынка, а также в поддержке инноваций в области цифровых финансов.

Открытие центра представляет собой одну из восьми мер, которые будут приняты в Шанхае, объявил глава регулятора.

По его словам, в городе также будет создан репозиторий отчетности по сделкам на межбанковском рынке. Он будет предназначен для сбора данных о сделках и анализа активности на субрынках, таких как облигации, валюты и деривативы, что будет способствовать разработке макроэкономической политики и надзору за финансовыми рынками, пишет Синьхуа.

В городе появится и агентство персональных кредитных историй, которое предоставит финансовым учреждениям диверсифицированные и индивидуальные кредитные продукты, что будет способствовать дальнейшему оздоровлению системы социального кредита в стране.

По словам Пань Гуншэна, в новом районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли будет запущена пилотная программа по комплексному реформированию финансовых услуг в области оффшорной торговли с целью поддержки развития оффшорной торговли в городе с помощью инновационных правил ведения бизнеса.

Остальные меры включают разработку оффшорных облигаций свободной торговли для расширения каналов финансирования компаний и оптимизацию системы счетов в рамках свободной торговли для облегчения трансграничной торговли и инвестиций для предприятий.

Пакет мер включает внедрение инновационных инструментов структурной денежно-кредитной политики в Шанхае и совместные усилия с регулятором ценных бумаг страны по продвижению торговли фьючерсами с юанем и инвалютой.