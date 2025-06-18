Хакеры взломали иранскую биржу Nobitex на $81,7 млн

Иранскую криптовалютную биржу Nobitex взломали на $81,7 млн. Об атаке сообщил ончейн-сыщик ZachXBT.
По его данным, злоумышленники вывели средства в сетях TRON и EVM-совместимых блокчейнах. Для этого они использовали vanity-адреса с отсылкой на Корпус стражей Исламской революции:
Представители Nobitex подтвердили «несанкционированный доступ» к части горячих кошельков и приостановили их работу.
Площадка заверила, что активы пользователей на холодных адресах в безопасности. Все убытки пообещали возместить за счет страхового фонда и собственных ресурсов.
Ответственность за атаку взяла на себя произраильская хакерская группировка Gonjeshke Darande.
Злоумышленники обвинили Nobitex в финансировании терроризма и помощи иранскому режиму в обходе санкций.
Хакеры пригрозили в течение 24 часов опубликовать исходный код и внутренние файлы биржи. Они предупредили, что оставшиеся на платформе активы «будут под угрозой».
Взлом произошел на пятый день обострения конфликта между Израилем и Ираном.